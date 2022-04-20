美系外資出具最新報告，認為伺服器及PC繪圖晶片（GPU）升級趨勢強勁，將使ABF載板需求未來幾年持續成長，將2022～2025年需求年複合成長率（CAGR）自28％調升至29％，維持欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)「買進」評等，並調升欣興及景碩目標價。

欣興股價18日下探198元的近3月低點後回升，今（20）日開高勁揚4.51％至220元。景碩股價近日亦止跌回升，今日開高上漲3.18％至194.5元。南電股價18日下探421元的近半年低點後同步回升，今日開高上漲2.9％至462元。

美系外資指出，伺服器GPU去年起出現強勁的封裝技術升級趨勢，今年對ABF載板需求將維持強勁成長，2022～2025年複合成長率達32％。同時，鑒於2.5D/3D封裝技術滲透率持續提升，預期PC GPU對ABF載板需求成長率在明年後亦將開始加速。

美系外資調查後認為，NVIDIA的Hopper架構伺服器GPU和AMD的RDNA 3架構PC GPU均將自今年起採用2.5D封裝，且NVIDIA的PC GPU未來幾年將跟隨AMD。而受惠M1 Ultra推出，蘋果M系列CPU對ABF載板需求較先前預期更強，2022～2025年複合成長率自25％調升至29％。

產能供應方面，美系外資認為2022～2025年開出的新產能中，9成將是高階產能，使高階載板產能年複合成長率達56％。然而，由於高階晶片所需載板尺寸及層數均高於傳統晶片，在市場成長主要由高階晶片需求強勁帶動下，未來幾年的積極擴產仍不足以滿足需求。

鑒於ABF載板含量升級趨勢加快、需求及平均售價（ASP）前景更為有利，美系外資對ABF載板廠欣興、景碩、南電維持「買進」評等，南電目標價維持1150元不變，欣興目標價自450元調升至470元、景碩目標價則自400元調升至430元。

美系外資將欣興2022～2024年營收預期分別調升3％、2％、2％，毛利率調升0.2個百分點，獲利預期調升4％、3％、3％。景碩2022～2024年獲利預期分別調升9％、8％、5％，南電2022～2024年獲利預期則同步微升1％。