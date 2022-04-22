22日，韓國政府宣布，因為單日當地確診數已大減4成，故再進一步放寬抗疫規定，下周起部分公共場所或設施重新開放用餐，包括電影院、室內健身房、宗教聚會中心，還有火車與特定巴士上。不過，韓國上季的GDP（經濟成長率）因當時尚未掙脫新冠病毒魔掌，恐怕不會太樂觀。

路透社22日的調查報告，韓國上季因抗疫限制以及消費力減弱，當地GDP無論從季度或年度比較點來看，應該都會明顯趨緩。季增方面，韓國2022年前3月估僅0.6%，低於2021年最後3個月的1.2%。年增也是，估值2.8%小於4.2%。

韓國政府預計在25日，公布當地GDP相關報告。

新任的韓國央行行長李昌鏞示警，當地經濟成長短期來說可能放慢。同時，長遠來看，在韓國人口老化嚴重以及生產力下降之下，甚至有可能景氣停滯、通膨大漲且失業率將大增。

Hana金融投資認為，韓國上季GDP不用太期待，因為疫情嚴重、民眾消費減少，還有俄烏戰事加劇通膨上升等，都是利空因素。還有，原物料價格大增，加上貿易有機會再出現赤字，以及出口估將減少等。

俄烏衝突持續下，半導體晶片生產依賴能源以及原物料進口的韓國，可能面臨全球製造業中斷的更大風險。同時，韓國最大貿易夥伴中國大陸經濟成長趨緩，以及當地通膨已來到10年最高，都是讓韓國GDP在2022年以及2023年的最大阻力。

在韓國GDP方面，路透社也預估，2022年平均為2.8%，2023年為2.6%。牛津經濟研究院指出，大宗物資價格上漲推高通膨，導致韓國內需可能減少，當地近期GDP會有滿滿的挑戰。

上周，韓國央行在行長出缺情況下，還是意外上調利率1碼至1.5%，就暗示當地通膨漲勢驚人，不趕緊升息恐有失控疑慮。同時，韓國央行4月初也曾表示，當地GDP在2022年的表現，將不到2月預估的3%。

另外，IMF（國際貨幣基金組織）於19日已將韓國2022年GDP預估從3%下修至2.5%。而在通貨膨脹方面，也從3.1%上調至4%。