民眾看見市長，熱情爭相合照。（呂健豪攝）

新北市河濱蝶戀季去年因疫情而停辦，今年恢復舉行，同時為了滿足民眾在疫情期間無法出國的遺憾，今年特地規劃5大洲展區，讓民眾在欣賞各種蝴蝶的裝置藝術外，還能夠彷彿徜徉在國外的異國風情當中，活動從今天開始到5月29日止，共計為期37天。

今年「2022新北河濱蝶戀季」以「蝶飛漫舞，環遊世界」為主題，並以不同的蝶種及裝置藝術規劃出世界5大洲展區，除了代表亞洲的寬尾鳳蝶及台灣黑熊外，還有美洲的君主斑蝶、非洲的樺斑蝶及仙人掌、歐洲的高山珍眼蝶及高地小牛、大洋洲的天堂鳳蝶及摩艾石像。

新北市長侯友宜今晚也出席開展活動，他表示，在疫情期間民眾沒辦法出國，所以市府特地將今年的蝶戀季規劃成「天有異國的特色地景，晚上有浪漫的光雕」，除了滿足民眾想出國的願望，也希望民眾有空就來走走，在做好防疫之餘，可以保持心情愉快，如此身體才會健康。

高灘處長謝俊隆表示，展期自4月23日至5月29日止，共計37天，光雕時間為晚上6點至10點30分。今天開展民眾在現場與裝置藝術拍照打卡分享，就能免費玩扭蛋機，限量500份，另外也能選擇人體彩繪體驗，讓民眾有得拍、有得拿、有得玩。

最後市府也提醒民眾，目前仍在疫情期間，出入人多的公眾場所時，請注意自身防護，平時也要養成勤洗手的好習慣，防範新冠肺炎，大家一起來，若有發燒或急性呼吸道症狀等身體不適情形，應主動通報 1922 防疫專線，依照指示就醫檢查。