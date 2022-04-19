由於日圓持續破底，周二摜破128日圓兌1美元，改寫20年新低，美元指數應聲走升，並一舉衝破101，創2年多新高水位。市場並持續看空日圓後市，恐下探130日圓。

聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)周一不僅重申他認為今年底時聯準會(Fed)的聯邦基金利率應升至3.5％，還強調不應排除一口氣升3碼的選項。

加上日本銀行為了刺激經濟，將持續採行寬鬆貨幣政策一段時間，在利差將快速擴大下，日圓短線連連破底。

日圓周二盤中一舉跌破128兌1美元，最低來到128.43日圓，重貶1.1％，續創20年新低價。日圓對美元已連13個交易日走貶，本月迄今累計重貶5％，今年來狂洩逾11％。

受惠於日圓重貶，追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數也升破101，最高來到101.02，改寫2020年3月以來新高價。

美元對歐元最高來到1.0776美元，逼近上周創下的2年高檔；對英鎊報1.3009美元，離上周的18個月高點也不遠；對瑞士法郎則升到0.9466瑞郎，創1年新高。

市場持續開空日圓後市，根據CFTC的資料，在截至4月12日止的當周，市場日圓淨空單部位已增至3年半來新高。

英傑華投資(Aviva Investors)多資產基金經理人韋克菲爾德(Baylee Wakefield)指出，「日本打算持續刺激經濟，這與美國的做法大相逕庭，市場預料Fed將加快升息。」

加拿大帝國商業銀行外匯策略部主管雷比潘(Bipan Rai)表示，「日圓跌勢相當驚人，但若對照日銀與Fed迥異的貨幣政策立場，日圓重貶也不會太令人意外。」

東京匯市交易員已逐漸形成共識，即未來幾個月日圓對美元將下探130日圓的新低價。

澳洲聯邦銀行貨幣策略師孔凱樂(Carol Kong，譯音)指出，「我認為美元整體趨勢主要是反應美國經濟強過其他國家。」