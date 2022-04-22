日本財務大臣鈴木俊一於22日表示，日元近期狂貶下，已同意與美國財長就匯價走勢，相互密切溝通。

日圓兌美元屢創20年新低，22日早盤交易時，價位約在128.6上下。日圓孱弱的主因之一，就是聯準會表態，應會再升息對抗當地大漲的通膨。但日本卻還是執意採取超寬鬆政策來拉抬景氣，同時也獲得IMF(國際貨幣基金組織)情義相挺。

日財長鈴木坦言，此次赴美參加全球工業國大會時，並沒有直接了當與美國財長葉倫，表達自己對日圓急貶的擔憂。取而代之，是以簡報日本經濟成長的方式，陳述近期日圓頻頻走貶現況。

在美國華府會晤葉倫後，又跟IMF進行場邊會議的鈴木指出，日美確認過，雙方匯率決策高層將密切溝通。同時，也會遵守與其他工業大國組織，例如G7以及G20之間協議的匯兌原則。

不過，這位日本財長卻拒絕評論，進場阻貶日圓的出手機率有多大，僅模糊強調，日本政府不樂見日圓近期急貶，將會更急切地監測日圓後市，干預行動也已箭在弦上。

專家學者認為，因日本政府無法肆意干涉日圓走勢，故這次藉著赴美參加國際會議時，也親與美國溝通，順便爭取其它大國同意後，才能放手一搏真正阻止日圓貶不停的頹勢。