花旗銀行今舉行2022年第二季投資展望說明會，花旗(台灣)銀行財富策畫諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，花旗熊市指標尚未出現空頭現象，投資操作審慎樂觀，摸石頭過河。預估2022年全球經濟成長率將從第一季預估的3.9%，調降至為3.3%；美國經濟成長率則從3.6%，調降至3.3%；歐元區經濟成長率則從3.3%，大幅調降至2.3%。美國2022年通膨率則從4.9%調高至5.7%。

對於今年以來偏弱的日圓，曾慶瑞認為，日本進出口呈現入超，而日央又持續執行寬鬆貨幣政策，再加上日本央行總裁黑田東彥口水護盤有限，18日雖表示日圓近日「走勢相當快」，可能會打擊企業的商業規畫，但日圓仍未止貶。日本2月貿易收支報6682億日圓逆差，已經連續7個月出現赤字。

曾慶瑞表示，隨著俄羅斯與烏克蘭的地緣政治衝突持續升溫，供應鏈瓶頸惡化，加上戰爭推升通膨壓力及美國聯準會升息等不確定因素，全球市場陷入動盪不安的陰霾，為復甦前景及通膨展望埋下變數。

美國3月通膨率飆至8.5%，創下逾40年新高，商品價格上漲和供應鏈瓶頸將進一步推升通膨壓力，為嚴防通膨失控，花旗集團預估，美國聯準會自3月啟動升息循環後，2022年全年可望累計升息275個基本點。曾慶瑞表示，戰爭以及供應鏈變數仍將持續干擾市場，第二季股優於債布局基調不變，投資策略首重多元布局，能源、資訊安全、健康護理及軍工類股將是關注焦點。

花旗美國公債殖利率基本情境預測，今年10年期公債殖利率為2.45%，30年期為2.4%，呈現利率倒掛；以此情勢推估，美國經濟明年是有可能呈現衰退。

債市布局部分，優質的美國市政債券可望為市場波動提供避風港，在多元布局的策略下，投資人可依風險屬性作適度配置。貨幣方面，隨著烏俄衝突帶來的避險需求以及聯準會升息的預期，避險資金流入，推升美元延續強勁走勢，歐元及英鎊則因戰爭及能源價格飆漲持續走弱。(2-1)