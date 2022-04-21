今（21）日立法院交通委員會就要審查《台鐵公司條例》草案，交通部長王國材會前接受媒體聯訪，表示並未準備與工會妥協後版本的草案；並重申希望工會為了台鐵未來推動公司化。

媒體問王國材是否有帶來跟工會的妥協版本？王國材表示沒有。另今日凌晨工會有回信給王國材，媒體問王有看到嗎？對工會說「不懂他們的心」，現在溝通陷入膠著，有甚麼辦法可以解決？

王國材說，跟工會縱然有一些爭議，但他覺得台鐵同仁在大眾運輸扮演非常重要角色，尤其假日民眾都在休假，台鐵同仁都在疏運，他對同仁非常感謝，也知道他們非常辛苦。

王國材說，的確這次公司化，雙方步調不太一樣，工會希望慢慢來談，而他是覺得安全這個課題一直有個壓力，讓他希望公司化趕快做，用一個組織，把一些安全措施能夠落實。

王國材說，今天看了信，他覺得對於安全和服務，工會和他想法一致：「我真的很肯定台鐵員工這些年來不眠不休幫國人疏運，現在剛好在這個轉捩點，我也期待公司化推動，後面還有很多子法要做。」他說，希望工會為了台鐵的未來協助推動公司化，不是他在推動，而是台鐵同仁一起推動。

至於五一台鐵會開多少班次？遊覽車準備多少量來因應？王國材表示明天會宣布。