面對近期貶到不能再貶的日圓，除了日本政府頻頻示警外，IMF（國際貨幣基金組織）也出來發表看法，認為日本大貶是基本面所引起的，日本沒有理由改變目前全力拚經濟的施政方向。外界解讀，IMF出面相挺日本央行奉行的超寬鬆貨幣政策。

就在日本央行繼續營造超低利率環境時，被大漲的通膨搞到焦頭爛額的聯準會，也一直釋出還會持續升息，且增幅會不小。因此，造成日幣兌美元從3月迄今，大部分時間都在創新低，目前則在128.45價位附近。

IMF指出，日幣走勢孱弱是因為基本面使然。一個國家的經濟政策應專注在基本面上，沒有任何理由改變日本所實施的經濟方針，現在看到日圓貶不停，就是反應了基本面的問題。

至於日本政府若要進場干預日圓走勢，IMF認為，日本的貨幣政策立場沒錯，不過，目前外匯交易並無紊亂狀況發生。

日圓匯價在低檔盤旋，確實給出口為導向的日企注入許多競爭力。然而，短期內貶太多，讓日本政府很頭大，因為進口食品以及能源價格也跟著上漲。外界臆測，日本政府將會進場阻升，例如大量買入日幣或升息等不同政策工具。

IMF坦言，就某方面來說，日幣走貶並不是都是壞事，但的確影響到日本家庭消費能力。還有，與歐美大國屢創新高的通膨相比，日本尚未失控，故日本央行沒必要改變現行的超寬鬆貨幣政策。

日本央行計畫在27日以及28日定期會議，可能上修2022年通膨預估。另方面，應該還是會維持大灑幣救經濟的施政方針不變。