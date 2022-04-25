中國大陸A股今天大跌，上證綜指跌破3000點至2928點，跌幅達5.13%，深證成指跌幅6.08%，創業板指跌5.56%。三大股指都創下年內新低。

中國證券網報導，今天滬深兩市行業類股全線飄綠，兩市個股跌多漲少，共計147檔個股上漲，4539檔個股下跌，32檔個股漲停，757檔個股跌停；將近2500檔個股跌幅超過8%。

上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）今天開盤報3034.27點，收盤報2928.51點，下跌158.41點，跌幅5.13%，交易量人民幣4270.77億元（約新台幣1兆9218.47億元）。滬指今天創下2020年2月以來單日最大跌幅。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）開盤報10840.36點，收盤報10379.28點，下跌672.41點，跌幅6.08%，交易量4698.17億元。

創業板指開盤報2240.04點，收盤報2169點，下跌127.6點，跌幅5.56%，成交額1718.89億元。

綜合證券時報等媒體分析，導致市場下跌首要的利空因素是美國聯準會（FED）加息節奏加快，除了外部因素，當下市場處於盈利走下坡階段，而中國各地疫情反覆是當前掣肘經濟的主要原因。