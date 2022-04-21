市場21日彌漫疫情擴大的壓力，台股、台幣匯市陷於盤整無波。新台幣對美元匯率以29.25開盤，上午盤最弱到29.277，偶爾出口商換匯量大些而偏向29.155，全日均價約29.22，較前一個交易日的29.249，略為偏升。下午4點收盤29.209，升4分，終止連2貶，台北外匯公司成交量9.43億美元。

台幣匯率29.2的價位，剛好是周線價，21日的收盤價或可說是反映出「不偏不倚」，更代表市場觀望氣氛極其濃厚，一如台股同日收微跌20點，買賣方已有默契，莫驚慌，不急於出手決定下一波的方向。

21日台幣匯率略升，先前發生急貶的日圓兌美元匯率，在20日止貶回升後，21日僅微幅碎步到128.17。外銀財富管理認為，目前價位已接近前波最貶的130，短期內雖不排除也會貶到130，若有需要日圓部位的民眾現在是可以買進的機會。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示 ，「雖不中，亦不遠矣」，雖然不一定買在最貶的價位，但相距最貶的空間很小了。