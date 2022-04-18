茅乃舍台中新光三越日本商品展 。（茅乃舍提供）

茅乃舍台中新光三越日本商品展 。（茅乃舍提供）

茅乃舍台中新光三越日本商品展 。（茅乃舍提供）

茅乃舍高湯嚴選素材。（茅乃舍提供）

茅乃舍高湯。（茅乃舍提供）

久原本家茅乃舍。（茅乃舍提供）

日本百年調味料品牌「久原本家茅乃舍」，與擅長將美好事物傳遞予大眾的風格選物平台「Cutaway 卡個位」攜手推出品牌展覽，即日起至24日於台中新光三越登場，現場同步販售茅乃舍暢銷商品。

「茅乃舍台中新光三越日本商品展」，視覺設計上特意留下空間感呈現，讓五感更鮮明，讓入場的消費者感受味覺、視覺、嗅覺，展覽設計上揉合日本久原本家茅乃舍品牌元素以及店面設計概念，轉化成爲眾人引頸期盼的百貨快閃櫃模式，讓因疫情去不了日本的人們能夠在台灣就體驗道地的茅乃舍品牌，期許每次的交織際會，皆能透過體驗感觸，創造非凡的味蕾感動。

現場除了販售深受日本與台灣主婦喜愛的經典茅乃舍高湯包與茅乃舍野菜湯包之外，本次特地將極珍稀的茅乃舍東京限定版高湯包以及日本新品茅乃舍海老高湯包等六種素材高湯包，不管是鰹魚醬汁、白胡麻醬、壽喜燒醬，在忙碌生活裡節省了大量料理時間，輕鬆即可呈上一桌色香味俱全的佳餚，完美呼應此次主題「From Japan to Home」。