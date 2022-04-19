星展銀行（台灣）今舉行2022年第二季投資展望，星展銀財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉強調，Q2股市相對債市具吸引力。星展銀下調歐股觀點至看淡，調升亞洲不含日本股市觀點至看好，至於美股亦給予看好的觀點。

陳昱嘉表示，調升亞洲不含日本股市的前景至正面，主要是亞洲不含日本股市前瞻本益比自2021年初以來已大幅下降，目前相較全球股票呈現折價18.7%，具吸引力。由於中國占亞洲不含日本地區的重要地位，對中國前景的樂觀情緒亦將提振亞洲不含日本股票，中國科技股近期相對美國科技股呈深度折價，中國科技股在Q2達到「3C」，也就是Cheep,Clarity,Catalyst。部份東協國家產業，將受惠於商品/能源價格上漲。在亞幣中的人民幣方面，預估今年人民幣高點已過，Q2回貶到6.48，Q2來到6.6。至於日圓方面，目前的價位126~127已經是呈現超貶，何時止貶，要看日本央行口頭干預的成效。雖然今年人民幣表現優於日圓，但目前人民幣仍不具備類避險貨幣的條件。

至於成熟市場方面，陳昱嘉表示持續看好美國股票，尤其是在科技股相關領域。全球數位化顛覆是長期主題，不會因貨幣政策收緊而脫軌，而大型科技公司在近期的賣壓中表現穩健也支撐了星展集團的觀點。

根據EPFR Global的資金流向數據也支持星展集團對美股建設性的看法。數據顯示，今年以來流入美股金額達602億美元，遠超過流入歐洲和日本股市。美股近期的修正，為投資人提供了佈局的機會。

至於下調歐股觀點至看淡，陳昱嘉分析，歐洲對俄羅斯的能源需求依賴度高，持續性的衝突將導致潛在的供應中斷和延誤。歐洲是石油淨進口國，能源價格上揚將影響歐洲高能源消費公司的獲利能力。

在看好的產業方面，陳昱嘉表示，特別看好人工智能醫療保健產業，2021年至2025年，AI在醫療保健產業中的整體潛在市場，年複合成長率達35.5%，至2025年的人工智能醫療保健產業市場將達230億美元，為2021年的3倍。