高雄市政府觀光局主辦的《渡過幸福》Fun旗津系列活動，邁入精彩的第三週活動，吸引鼓山、旗津輪渡站、旗津天后宮、老街、沙灘等景點人潮不斷，昨(10)日知名音樂人許常德來到旗津天后宮前，帶來風趣的「愛情津津有味時」說唱會，與高齡91歲的劉林招花阿嬤真摯互動感動全場，全場笑聲、掌聲不斷，並為旗津公開獻唱新曲《都很好》；而前一日(9日)由最夯的聲林之王3團隊強勢降臨旗津，飛行導師乱彈阿翔、秀蘭瑪雅攜手學員帶來百萬金曲，帶來天籟美聲炸翻全場，感動現場民眾安可聲連連，讓更多民眾期待接下來的Fun旗津活動。

10日由知名音樂作詞兼製作人許常德接續分享「愛情津津有味時」愛情音樂講座，從小就是旗津天后宮媽祖的「契子」的他，特別帶著感恩的心回到旗津天后宮前廣場開講，透過有趣的另類觀點和問題解答，與現場有趣問答，而高齡91歲的劉林招花阿嬤也擔任特別嘉賓，兩人的互動真摯又可愛，令來到現場參與的民眾直呼太值得！身為高雄子弟許常德這次也特別為旗津創作一首歌曲「都很好」，除現場演唱之外，同時也發出召集令，希望邀請在地居民齊聚合唱錄製MV，藉由歌聲和影像告訴大家，平安渡過幸福，讓民眾來旗津一切都很好。另出身旗津的前星光幫歌手安伯政也驚喜現身，現場演唱多首許常德老師創作的歌曲，也允諾將為主題曲獻聲，並歡迎全國民眾多來旗津吃美食、吹海風，享受渡假的心情。

9日的Fun旗津系列活動邀請《聲林之王3》的飛行導師乱彈阿翔、秀蘭瑪雅，帶領超強學員邱軍、陳景皓、九九等火熱開唱，網路熱播金曲連發不斷。首先由金曲歌后秀蘭瑪雅打頭陣，以家喻戶曉的《甜蜜蜜》開場，接著也帶來她的知名作品《滴答滴》、《黃昏的故鄉》，動人的歌聲讓台下觀眾都忍不住跟著一起合唱。乱彈阿翔與陳景皓一同帶來了百萬金曲《完美落地》，也與九九一起演唱了《良心》，節目中的經典歌曲完美重現旗津。

為振興旗津觀光，高雄市政府觀光局自3月25日起每週推出精彩活動，除邀請知名樂團、歌手輪番獻唱外，還規劃多項沙灘健身活動，包含沙灘排球、斯巴達訓練營、沙灘瑜伽，由專業教練帶領訓練，歡迎民眾報名參加，一起來旗津享受輕鬆午後時光。4月16日及17日也有斯巴達訓練營、沙灘瑜伽、沙灘風箏、旗津攝影展等活動，歡迎民眾來體驗不一樣的旗津風貌。