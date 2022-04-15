【旅奇傳媒/編輯部報導】馬祖每年4-6月，南風吹起，海浪拍打岸邊礁岩，激發出淡藍色的閃光，正是藍眼淚最佳賞期，這時節來到馬祖，都有機會在馬祖四鄉五島的礁岩或是沙灘，目睹到藍眼淚浪漫的身影。來到馬祖看藍眼淚，會是您一生必定難忘的追淚之旅。 來到馬祖追淚，除了有機會在馬祖四鄉五島的礁岩或是沙灘發現藍眼淚的蹤跡，您還有不一樣的追淚行程體驗可以安排！

▲在馬祖四鄉五島的礁岩或沙灘，都有機會見到藍眼淚。 圖：馬祖國家風景區管理處（劉秋榮攝影）／提供

體驗一 乘著搖櫓船緩緩搖過水道，尋覓散發細微藍色光芒的藍眼淚

南竿北海坑道是目前唯一一個開放搭乘櫓船參觀的坑道，同時也是馬祖最著名的追淚保證班之一。黑暗的坑道中，透過微光在坑道內，乘著搖櫓船緩緩搖過水道，在船家的指示下，撥動著海水，隨著擾動，黑暗中，散發細微藍色光芒，心情也隨之蕩漾，在一陣陣驚呼聲中緩緩落幕，永留存在心裡，難以忘懷。

體驗二 近距離與藍眼淚互動

馬祖藍眼淚生態館是馬祖第一座具有高互動性的自然遺產生態主題館，除了靜態的馬祖生態介紹外，館內結合海洋大學的夜光蟲培育技術、4D環繞虛擬實境，讓您身歷其境，不分季節都能體驗與藍眼淚的互動。在全黑的藍眼淚體驗區內，拿著滴管，撥動著水面、利用掌心拍打桌面引起震動、或者畫上自己喜歡的圖案，拍照出來的效果，都能留下獨特的藍眼淚照片。

體驗三 海上追淚

夜間出海賞淚，搭乘夜航尋淚的船班，跟著經驗老道的船長，在海上欣賞浪漫的藍眼淚，有別於船隻航行產生的白色，夜賞藍眼淚船隻航行所產生的是浪漫的藍色浪花、船尾的藍色軌跡，都給您帶來不一樣的乘船記憶。馬祖，因昔日戰地政務和地緣關係，有著神祕濃厚的戰地文化色彩，藍眼淚的現身，為馬祖帶來不一樣的浪漫風情，走訪馬祖，現在正是時候。

欣賞浪漫的藍眼淚，愈夜愈美麗，在無光害的環境下，因夜間視線不佳，藍眼淚浪漫的倩影，多半位在島岬、懸崖，靠近礫石灘及岩岸，馬管處提醒，為了大家的安全，請遊客在欣賞藍眼淚絕景同時注意以下事項。

一、夜間請優先選擇照明較為充足之動線行走，切勿為近距離追淚而翻越步道，以免發生危險。

二、為營造優質觀淚環境，部分沿海地帶採用照度較為柔和的燈飾，行走時請時時刻刻注意腳下並建議可視個人需要適時以手電筒輔助，以免絆倒受傷。

三、請避免於狹窄之步道架設攝影腳架，以防影響人行動線並增添危險性。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）