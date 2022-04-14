義大利咖啡生產商Lavazza周三表示，由於原物料價格上升，預計2022年會是艱困的一年。Lavazza也公布了2021年強勁獲利的業績。

該家族企業表示，已在3月10日暫停了在俄羅斯的所有活動，並且也不得不暫停在烏克蘭的經銷。

執行長Antonio Baravalle說，由於原物料上漲，公司不得不應對極其複雜和具有挑戰的2022年。首先是綠咖啡，還有包裝、能源、物流問題，還有當前的地緣政治局勢帶來的風險。

該總部位於義大利Turin市的公司指出，主要是全球供應鏈問題，以及氣候事件帶來的損害，造成價格的上升。

Lavazza在2021年息稅折舊攤銷前獲利(EBITDA)為3.12億歐元(約3.38億美元)，較2020年增加了23.3%。

去年的營收增加11%，為23億歐元，主要是受惠於新冠疫情的居家禁令之後，出現鬆綁的「走出去」氛圍。