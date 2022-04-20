張庭和林瑞陽夫妻成立的「上海達爾威貿易有限公司」，去年驚傳涉嫌傳銷，不僅名下26億資金遭凍結，日前傳出判決出爐，被認定有違法行為，最近又傳兩人名下96套房產被查封，而張庭的閨密、女星陶虹，也被爆出昔日合股時，曾以分紅形式，獲利4億多元，遭到否認，不過現又被抓包確實有受益，再次引起熱議。

陶虹曾在張庭低潮時伸出援手，因此結下17年的閨密情，張庭2020年以兩人名字創立「陶不庭文化傳媒」，當時陶虹也投資成為股東，去年更名為「淘不庭文化傳媒」，陶虹也悄悄退出股東，不過陶虹被爆入股後以分紅形式，獲利人民幣4億多元，對此，陶虹工作人員否認，「哪分過那麼多錢，簡直是胡說，純粹是流言。」

但20日《澎湃新聞》再報導，陶虹也投資了張庭涉及傳銷的「上海達爾威貿易有限公司」， 2016、2017年分紅所得共計人民幣1.6億元（約新台幣7.3億元），2018至2020年則是人民幣2.6億元（約新台幣11.9億元），5年獲利人民幣4.2億元（約新台幣19.2億元）。

陶虹被爆出確實在達爾威以傳銷手段獲利的3年間，確實賺進人民幣2.6億元，並在張庭夫婦出事後，馬上退股，對此，網友也紛紛留言「難怪立刻抽身」、「人以群分，物以類聚」、「這種算不算劣跡藝人啊？」並要求應該要查稅。