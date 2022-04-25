前藝人張庭與林瑞陽的微商事業因涉嫌傳銷遭大陸當局查處，約26億元台幣資金凍結中，還得繳納違法所得和罰款約台幣9500萬，連總價17億人民幣（約台幣79億）的房產也被查封。最近有網友挖出張庭過去的傳銷手法，讓部份信徒陷傳銷圈套，因此有媽媽級粉絲到張庭的公司哭訴「騙子騙我血汗錢」。

張庭曾在某場演講中聲稱「我是一個非常節儉的人」，因為她每天花不到人民幣10元（約新台幣45元），通勤方式是搭保母車，穿的衣服更不到人民幣100元（約新台幣450元）的廉價品；不過，這番言論卻被網友痛批根本撒謊，因為張庭曾說過「家裡都是錢」，聘請5個傭人，浴缸光是要滿水就要花2個小時，林瑞陽還每天燉燕窩給她吃；更奢華的是，張庭跟林瑞陽曾經大手筆包下一艘遊艇，請幾千個代理一起去好幾個國家遊玩，看起來完全不像日花不到45元台幣的人，網友苦惱地表示：「原來張庭說謊本性早就顯露出來，怎麼當時就沒發現呢？」

張庭曾自稱是個非常節儉的人。（圖／微博）

此外，還有媽媽級粉絲聽信張庭的話術，貸款人民幣80萬元（約新台幣360萬）囤貨大量保養品，未料張庭和林瑞陽被爆違法傳銷，導致這位女粉絲的貨滯銷，不僅得面臨百萬虧損，連丈夫都要跟她離婚，女粉絲崩潰地在張庭的公司門口跪著痛哭：「你這個騙子騙我的血汗錢」。