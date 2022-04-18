張庭瑚擔任品牌一日店長，竟許願產品停產。（星勢力提供）

張庭瑚擔任品牌一日店長，竟許願產品停產。（星勢力提供）

熱愛運動、積極參與潛水淨海活動的張庭瑚，日前應環保行動力著稱的馳綠團隊邀請，擔任寶特魚三棲鞋一日店長的活動，當天他以店長身份幫粉絲搭配造型、玩專屬的環保海底濾鏡，與粉絲一起同樂，他笑說：「今天一日店長的活動，跟大家一起愛地球、為環保盡一點心力，真的很開心」

不過，雖然身為一日店長，主要任務是推廣用回收寶特瓶和魚鱗製作的寶特魚三棲鞋，但張庭瑚卻在訪問中發出驚人之語：他不斷提醒粉絲平日要盡量減少寶特瓶的使用量，最好能讓寶特魚三棲鞋再也沒有原料可以製作！這番希望寶特魚三棲鞋停產的大膽言論，反而得到在場的廠商熱情鼓掌支持 ！

張庭瑚這次會擔任寶特魚三棲鞋一日店長的活動，主要是他曾親身參與潛水淨海的活動，在海中撿到許多根本不屬於海洋的垃圾，其中當然少不了寶特瓶，也因此讓他對人類破壞海洋生態一直感到憂心，所以他非常樂意支持基於愛地球理念，運用科技發揮創意，利用回收的海廢寶特瓶再生，在家外出和運動後都能穿著，還能用洗衣機清洗的三棲鞋，「感覺以後不管戶外運動、露營涉水或者長途奔波都少不了他了」，參加活動之前先試穿過好一陣子寶特魚三棲鞋的張庭瑚，在現場很誠懇地把他的試穿體驗心得告訴大家。

疫情升溫時在公開活動和粉絲見面，雖然已經限制人數，但張庭瑚仍直言有點壓力，也不斷提醒粉絲們要注意防疫。在《全明星運動會》第一季創下多項運動紀錄，張庭瑚回歸演員身分，但戲劇檔期幾度受到疫情影響延後撞期，讓他非常無奈，今年下半年他將有一部新片上映，也將推出新的音樂作品，因此他也非常期待疫情早日趨緩，生活能回歸常態。