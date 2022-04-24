苗栗獅潭鄉產業文化觀光發展協會，24日在獅潭鄉義民廟前廣場舉辦桂竹筍產業文化活動，以在地桂竹筍豐收的季節，辦理各系列活動，並配合辦理各地區農特產品的展售，讓在地產業特色藉由活動推廣。

縣長徐耀昌與獅潭鄉長謝春梅、大湖鄉長胡娘妹、縣議員楊恭林、代表會主席詹桶生、獅潭鄉農會總幹事黃煥祥及地方代表等出席活動，共同推銷苗栗時令特產桂竹筍。

徐耀昌表示，苗栗縣是全台桂竹筍主要的產地之一，也是獅潭鄉的重要農作物，去年因為遇到旱災，導致產量不如預期，今年2、3月生長期期間，雨水充足，使得桂竹筍紛紛地冒出頭，產量十分可觀，品質也相當優良，他希望能藉由活動，將在地農特產品傳廣出去。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥指出，獅潭鄉農會研發桂竹桶筍自民國80年度起至今已有30年歷史，經由農會有效規劃並配合活動宣傳，整合全鄉桂竹筍農，以高溫殺菌來提高品質與鮮度，已經在全國打出「獅潭桂竹養生蒸筍」的知名度，深受各餐廳業者及消費者歡迎。

活動現場除了桂竹筍品嚐外，還有竹藝DIY、剝筍樂趣味競賽活動，希望藉此活動將桂竹筍的知性與體驗，讓更多消費者接受，達到產業促銷的目的。