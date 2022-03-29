張維翰，是銅鑼鄉銅鑼窯第3代窯主，傳承手擠坯技術受到肯定，縣長徐耀昌表揚恭賀。（李京昇攝）

為慶祝青年節，苗栗縣府勞青處與救國團苗栗縣團委會，28日舉辦與首長有約，由縣長徐耀昌表揚優秀青年，其中，蔬食餐廳總經理邱靖傑，不僅是返鄉深耕苗栗的優秀年輕人，平時熱心公益助人而獲獎；另外，還有同樣是青年返鄉的31歲張維翰，是銅鑼鄉銅鑼窯第3代窯主，傳承手擠坯技術受到肯定。

銅鑼鄉銅鑼窯有55年歷史，曾生產全台最大的釀酒陶甕，但隨著時代變遷，手擠坯需求驟減，手擠坯沒人願意學，張維翰小耳濡目染，毅然決然從父親手上接棒傳統窯廠，更積極將窯廠轉型為文創場域，同時串連返鄉青年，推廣銅鑼灣小旅行。

邱靖傑則是頭屋禪廚新蔬食料理餐廳的負責人，曾獲得苗栗縣政府「優秀社會青年」殊榮，他結合餐廳積極推廣愛心公益，除將店家打造成高齡失智友善環境，也會幫助社福團體，為獨居老人募集年菜、義煮供餐給教養院、贈新鮮蔬果給貧童或弱勢。

邱靖傑說，他和餐廳一直秉持著「以愛出發、用心感受，相信世界會更美好」的信念，希望自己能夠回饋鄉里幫助更多弱勢；張維翰表示，他會將手擠坯傳統技術傳承下去，並邀集更多返鄉青年，一起為銅鑼打拚。

縣長徐耀昌縣昨天頒發「實學上進」獎牌表揚張維翰和邱靖傑，徐耀昌表示，青年獎章是在全國全國600多名優秀青年中選出9人，苗栗就囊括2名相當不容易，可謂青年表率，他也期望透過表揚，鼓勵更多年輕人返鄉就業或創業。