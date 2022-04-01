苗栗市黑頭仔單車隊連續多年伴騎北港進香團。（謝明俊攝）

苗栗市黑頭仔單車隊連續多年伴騎北港進香團。（謝明俊攝）

苗栗市公所北港朝天宮鐵馬進香團獲得全體里長支持。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍特別請師父以原木打造精美媽祖神轎。（謝明俊攝）

苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市長邱鎮軍等替媽祖神轎揭幕。（謝明俊攝）

苗栗市天后宮將派鼓隊伴隨進香團。（謝明俊攝）

苗栗市早在60年前就有赴北港朝天宮進香的傳統，當時因交通工具不便，所以香客信眾都以徒步或是騎鐵馬進香，苗栗市公所要找回這項傳統，特別以原木打造了一座精緻的媽祖神轎，並以傳統的三輪車搭載，將在5月8日以鐵馬車隊進香北港，邀集500人同行，並從4月5月接受報名，歡迎大家踴躍參加。

過去交通不便時代，苗栗市歷史最久的天后宮為了到北港朝天宮進香，並因進香行動人數眾多，往往只能採取徒步或是騎鐵馬方式前往，信眾一步一步走完來回距離3百多公里的路程，虔誠熱心令人感動。

苗栗市長邱鎮軍指出，以往進香活動都屬宮廟或是民間自行發起，規模較小，苗栗市在前市長邱炳坤任內就發起赴北港朝天宮進香，並由市公所與苗栗市天后宮聯手舉辦，規模愈辦愈大，他接任市長後，延續辦理這項活動，前2年卻遇到疫情影響而停辦2次，今年在多數民眾都已打完第3劑疫苗的前提下，公所決定繼續舉行。

苗栗市北港朝天宮進香活動，最大的特色就是以鐵馬車隊做為交通工具，其中連續多年都派員參加的苗栗市黑頭仔單車隊，成員多是鐵路局、中油、台電等在地退休及在職員工所組成，最老的成員已高達84歲，全程參與來回345公里車程，都是一口氣騎完，從未因故退出或是改乘接駁車。

為了彰顯媽祖神靈，苗栗市公所特別請來專業工藝師傅，以原木打造1座精緻的媽祖神轎，並以1部傳統的三輪車搭載，由媽祖神轎領隊前進，其餘鐵馬車隊自後伴行，一路騎往北港朝天宮。

今年的苗栗北港朝天宮鐵馬進香團，將在5月8日啟程，市公所與天后宮決定擴大民眾參與，參加名額增加至500人，報名從4月5日中午12點起，每人費用1200元，將備有多項精美紀念禮品送給參加民眾。