雲林縣北港朝天宮微解封，開放廟埕側門與進香團住宿。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮為因應農曆3月香盛期，16日決定微解封，開放廟埕2邊側門，同時提供進香團住宿服務，廟方表示農曆3月媽祖聖誕活動期間，將湧進大量人潮，為避免廟埕正門單一進出口壅塞，開放廟埕2邊側門疏導人潮。香客大樓住宿服務則針對進香團客，不收散客。

北港朝天宮之前配合政府防疫政策，廟埕2邊側門封閉不得進出，民眾只能經由廟埕正門入廟，最近疫情趨緩，進香團日益增加，經常出現人群卡在廟埕正門情況，反而造成群聚，因此決定開放廟埕2邊側門，讓人潮可以從側門進入廟內，藉以分散人潮。

朝天宮表示，微解封主要是增加廟埕人流量，民眾進出廟內還是依防疫規定，須實聯制、量體溫、酒精消毒，入廟後保持安全距離，在中央未宣布完全解封前，大家還是不可掉以輕心。

另外，原本暫停住宿服務的香客大樓，也將開放給進香團客住宿，廟方說明，進香團客採事前預約方式，且都備有個人相關資料，便於追蹤管控，進香前也會加強防疫宣導，相對安全；散客則較難以掌控其狀況，因此不提供住宿服務。

廟方指出，為協助入住香客大樓民眾防疫，每天均會派員清消大樓，並依防疫規定控制房間人數，進出大樓也要實聯登記、量體溫、酒精消毒。