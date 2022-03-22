勞動部今（22）日公布「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」結果，在回收有效樣本5,068份中，其中，共有43.4％的勞工贊成開放自選投資，理由以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」占31.2％最高。

勞動部指出，為了解勞工對於自願提繳的退休金開放自行選擇投資標的意見及看法，於去（110）年11月進行「勞工退休金開放自行選擇投資標的調查」，以110年5月底參加勞工退休金條例退休金制度者（含雇提、自提）作為受訪勞工，計回收有效樣本為5,068份。

調查結果如下：一、15.9％的勞工有自願提繳退休金，理由以「為了自己的退休生活預作準備」占12.7％最多：

15.9％的勞工有自願提繳退休金，84.1％的勞工沒有自願提繳退休金。有提繳的原因，以「為了自己的退休生活預作準備」占12.7％最多。

而沒有提繳的原因，前三名為「薪水不夠用，所以沒有提繳」占25.7％、「自己可以到市場上投資累積退休金」占24.3％、「單純不想提繳」占24.1％。

二、43.4％的勞工贊成開放自選投資，理由以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」占31.2％最高：

43.4％的勞工贊成開放自選投資，目前沒有想法占37.6％，不贊成占19.0％。贊成的原因，以「退休金屬於自己的，希望可以自行選擇投資標的運用」占31.2％最高。

不贊成的原因，以「我不擅長投資理財」、「我沒有時間處理」分別占7.8％。

三、對於贊成開放自選投資的勞工中，選擇由勞工自行在市場選擇標的占48.7％，選擇由政府提供投資組合占40.4％。

四、對於贊成開放自選投資的勞工中，日後會參加自選投資者占9.3％，看自選投資標的內容後決定者占72.9％，目前沒有想法占14.2％。

針對此次調查結果，勞動部表示，將持續透過多元宣傳管道，持續提升自願提繳退休金勞工人數，加強宣導自提的好處，以鼓勵勞工自願提繳退休金。

另考量此次調查結果，有7成勞工表示仍須看投資標的內容決定是否參加自選投資，勞動部將於日後宣導會中，結合金管會辦理退休金融理財教育課程，加強勞工對退休理財金融知識之認知。

最後，勞動部認為，勞工退休金目的是為保障勞工老年經濟生活，仍應以安全、穩健為優先考量，勞動部將持續蒐集各界意見及觀察勞工意向，並進一步瞭解自願提繳退休金勞工之想法，同時聽取相關部會、專家學者意見，以尋求共識。