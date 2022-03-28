在各界關注俄烏戰爭之際，歐洲另一個影響產業發展的重要事件正在發生。歐盟的「數位市場法」(Digital Markets Act，DMA)在上周出現重大進展，在歐洲議會、執委會、理事會三方長達8小時的協商之後，上周四晚間達成一致性協議，往前跨了一大步。預計之後在送交歐洲議會和歐盟各成員國政府之後，法案極可能在今年底甚至10月之前正式通過。

法國數位經濟部長以及該法的起草核心人物Cedric O一直堅持的原則，在新規則的協商中被保留下來，即面對大型科技公司，首要工作是把它們變成更加開放；新規則旨在撬開應用軟體(app)市場的封閉性，允許較小的競爭對手可以更容易進入。

DMA規則預計對跨國大型科技公司有兩個主要影響，其一是大型即時通訊服務(例如Whatsapp、Facebook的Messenger或蘋果的iMessage)必須開放並與小型即時通訊平台互通。然後，不同大小平台的使用者就可以通過即時通訊應用交換資訊、傳送檔案或進行視訊通話，給用戶更多選擇。

雖然法律尚未正式通過，但歐盟目前的立法措辭方向，可能會迫使蘋果和Meta等公司開放此前的封閉系統。例如先前只能使用蘋果的iMessage傳送給iMessages用戶，該應用也只在蘋果裝置上運行。目前看起來，歐盟似乎想迫使蘋果讓其他通訊應用可以與iMessage互動，這意味著，在iPhone上的iMessage使用者可以與Windows電腦上的Telegram使用者進行對話。而WhatsApp使用者將能夠使用其它通訊服務(如Signal或Telegram)與他人聯絡。

這種相互操作性，特別是在涉及加密的情況下，可能會很複雜。據一位歐盟發言人表示，最終的協定預計將包括延長最後期限，以適應不同程度的相互操作性。例如可能只有3個月時間來實現一對一的訊息的相互相容，但可能會給予2年時間讓群組訊息能相互相容。

大型科技公司之所以封閉了它們的通訊系統，並不是因為不可能讓它們協同工作。Meta已經將部分通訊系統整合在一起，蘋果多年前就向運營商推銷了更加開放的iMessage版本。賈伯斯本人也曾說FaceTime是開源軟體。但在最近的發展中，蘋果的態度似乎發生了變化，蘋果並沒有將iMessage帶到Android系統。換言之，閉關自守是有商業原因的。