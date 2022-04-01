前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

正常發揮

俄羅斯、烏克蘭武裝衝突已經滿一個月，前民進黨立委、文化大學教授郭正亮披露，歐盟為了一件事情，已經跟俄羅斯求爺爺告奶奶了！

郭正亮30日在中天電視《正常發揮》指出，歐盟已經公開喊話，拜託俄羅斯把小麥運過來吧，因為歐洲小朋友需要吃飯。

另外，郭正亮分析，德國為了賭氣不用盧布向俄羅斯買天然氣，但現在準備線電，進入配給制，打算硬撐。不過金融時報公布數據，德國天然氣儲備是歐洲最低的，因為根本沒有想到會有今天。

郭正亮指出，有人估計德國經濟狀況，通膨在6.5左右，有可能會超過兩位數，如此則正式進入衰退。德國GDP是3.8兆美元，如果出問題，東歐一定垮，因為東歐的經濟幾乎都是德國撐住的。

至於俄羅斯盧布，郭正亮表示，2月23日俄烏開打之前，美元對盧布是83，後來到137，目前又回到88，跟戰前很接近，表示有人在買進！

郭正亮認為，俄烏談判要有結果真的不容易，因為美英俄羅斯都是要「全面協定」，但烏克蘭不願意面對克里米亞和兩個共和國的獨立地位，俄羅斯也不願意談撤軍，雙方目前只願意談中立化，亦即不加入北約。

郭指出，美英立場很硬，只要全面協定和俄羅斯全面撤軍；俄羅斯也只要兩點，一個是全面協定，另一是承認克里米亞和兩個共和國獨立。郭正亮直言，時間對烏克蘭不利，因為戰場在烏克蘭。