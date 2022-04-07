根據航運公司的資料來源，在歐盟提議禁止俄羅斯煤炭進口，以及天然氣供應吃緊的背景下，歐洲的幾個買家正加大從全球各地買進煤炭。

歐盟在周二提出草案，將禁止從俄羅斯買進煤炭，也禁止俄國船隻進入歐盟。此外先前俄國官方也開始要求，對俄國購買天然氣需以盧布進行支付，為天然氣供應添上不確定因素。

根據船舶經紀公司Braemar ACM的分析發現，歐盟國家在三月進口了7100萬噸的用於發電和發熱的動力煤，年增率高達40.5%，為2019年3月以來最高水準。

Braemar的分析師Mark Nugent說，儘管在三月從俄羅斯到歐洲的煤炭流入仍在開戰前的水準，但預計流入歐洲的煤炭會開始出現變化。來自哥倫比亞和美國的船隻已經有強勁表現，為歐洲終端使用者提供了最具成本效益的替代品。

Braemar的資料顯示，俄羅斯在三月有350萬噸動力煤進口到歐盟，為自2020年10月以來的最高月度水準。

德國煤炭進口集團VDKi周三表示，在冬季煤炭需求高峰期到來之前，德國應該能夠找到俄羅斯硬煤的替代來源，但將會出現技術和成本上升問題。

諮詢機構歐亞集團(Eurasia Group)周三指出，俄羅斯煤的替代來源確實存在，但是成本會很高。

Braemar數據顯示，歐洲國家在三月從哥倫比亞、美國、南非、澳洲進口煤炭的數量，皆出現大幅的年增。

航運諮詢公司MSI分析師Alex Stuart-Grumbar說，歐洲需要從更遠的地方進口煤炭，這對長途航線的巴拿馬型(panamax)和好望角型(capesize)船運業務是有利的。