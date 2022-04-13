雷諾汽車(Renault)執行長德梅奧(Luca de Meo)周二表示，計畫為電動車資產成立一個獨立的部門，並且最終可能會讓它上市。

德梅奧在記者會上指出，該部門可能會獨立上市，這是有條件的，公司目前正在研究這個問題。執行長也認為，分拆燃油機引擎業務的計畫，可能會引起日產或長期投資人的興趣。

執行長先前曾表示，儘管圍繞在俄羅斯的利益面臨巨大代價的不確定性，他仍希望推進分別成立電動車和燃油機汽車兩個獨立部門。雷諾為俄羅斯最大的汽車製造商。

德梅奧在周二說，儘管受到俄羅斯資產遭懸置的影響，雷諾仍獲得資金援助，因此非常有信心實現轉虧為盈的計畫。

烏克蘭戰爭導致西方採取制裁行動。而雷諾為俄羅斯最大汽車製造商Avtovaz的最大股東，執行長稱目前遭遇非常複雜的局面。

在宣布暫停俄羅斯的業務之後，雷諾正在評估其莫斯科工廠未來走向，以及雷諾在Avtovaz的持股問題。