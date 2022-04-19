根據一項針對以營收計、全美前100大企業所做的最新調查報告，在經歷疫情期間的小幅下跌後，去年（2021年）美國頂級企業執行長（CEO）的薪酬中位數大幅成長31%，達到2000萬美元，創下歷史新高，顯示企業為了獎勵這些領航者一擲千金、毫不手軟。

根據研究公司Equilar周一發布這份調查，去年獲得大幅加薪的執行長們，包括科技巨頭蘋果執行長庫克和半導體製造商博通執行長陳福陽（Hock Tan）。

報告指出，去年才重回老東家的英特爾執行長基辛格（Patrick Gelsinger）領取的薪酬達到1.78億美元，排名第一。其次為蘋果執行長庫克，去年薪酬達到9873萬美元，較2020年的1480億美元大幅成長569%。排名第三的是博通執行長陳福陽，去年獲得薪酬逾6070萬美元，較2020年的370萬美元暴增約1542%。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）排名第四，去年領薪約4986億美元，成長12%。

根據一年前出具的調查報告，在新冠疫情最嚴重的2020年，美國前百大企業執行長的薪酬中位數下滑2%。

Equilar內容部門總監Amit Batish周一表示，公司希望獎勵那些引領他們度過供應短缺等挑戰的領導人。營收增加和股價上揚也提高了薪酬數字。在疫情期間，這些企業中有很多都表現良好，當然會給執行長加薪。

這份研究報告亦指出，這個趨勢使CEO與員工的薪酬比從一年前的 238:1提高到254:1。數據顯示，這些企業的員工薪酬中位數僅增加4.3%，來到71,869美元。