根據英國「泰晤士報」（The Times）報導，英國正在擬定計畫，要將裝甲車送往烏克蘭；此外，傳出烏克蘭已請求捷克和斯洛伐克幫助修復與俄軍作戰受損的軍備。

路透社引述泰晤士報報導，英國國防部考量的選項包括派出「獒犬」（Mastiff）防護巡邏車或「豺狼」（Jackal）裝甲車，可用作偵察或遠程巡邏車。

泰晤士報引述國防消息人士說法報導，這些車輛將拆除敏感設備，英軍也會派遣至烏克蘭一鄰國來執行訓練工作。

報導指出，英國政府會在未來幾天內宣布對烏克蘭提供進一步軍援，包括反戰車和防空飛彈等。

據法新社報導，捷克和斯洛伐克國防部今天表示，烏克蘭請求兩國當局協助維修在俄羅斯入侵期間戰鬥時遭到破壞的軍備。

捷克國防部發言人澤麥斯特洛娃（Jana Zechmeisterova）向法新社表示：「烏克蘭已經請求捷克共和國協助修理遭到破壞的軍備。」

她補充表示：「正在討論可能維修的程序和選項。」

斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）今天向媒體表示，烏克蘭也找斯洛伐克幫忙，維修工作會由私人企業完成。

納德還說，屆時會依照標準商業基礎來作業，「這些企業是私人公司，不能免費做事」。

捷克媒體也表示，布拉格當局最近也於4日派出滿載蘇聯製T-72戰車和裝甲車的火車前往烏克蘭，是率先這麼做的國家，不過官方消息人士拒絕證實這項訊息。