大陸國務院新聞辦今（13日）舉行的2022年一季度進出口情況新聞發布會上，針對中俄、中烏貿易情況，相關負責人表示，首季中國對俄羅斯、烏克蘭進出口都保持增長。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，今年第1季，中國對俄羅斯進出口2430.3億元（人民幣，下同），對烏克蘭進出口295.9億元，都保持了增長態勢。

李魁文表示，中國海關總署持續關注俄烏衝突對貿易的影響，將繼續服務中國與俄羅斯、烏克蘭等相關國家的正常經貿合作。