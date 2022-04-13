陸海關總署：首季對俄羅斯、烏克蘭進出口都保持增長 11:132022/04/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 首季中國對俄羅斯、烏克蘭進出口都保持增長。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院新聞辦今（13日）舉行的2022年一季度進出口情況新聞發布會上，針對中俄、中烏貿易情況，相關負責人表示，首季中國對俄羅斯、烏克蘭進出口都保持增長。 大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，今年第1季，中國對俄羅斯進出口2430.3億元（人民幣，下同），對烏克蘭進出口295.9億元，都保持了增長態勢。 李魁文表示，中國海關總署持續關注俄烏衝突對貿易的影響，將繼續服務中國與俄羅斯、烏克蘭等相關國家的正常經貿合作。 封控衝擊 大陸3月汽車銷量年減逾1成 加拿大籲印尼拒俄羅斯參與G20 推新一波制裁 #進出口 #俄羅斯 #烏克蘭 #增長 #大陸海關總署 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》雷諾擬設電動車部門 朝IPO前進 10:292022/04/13 財經 普丁稱和談走進死胡同 烏克蘭：艱辛但仍在談 03:342022/04/13 國際 飛彈動了!普丁警告西方少插手俄烏戰事 威脅將製造歐洲移民潮 10:472022/04/13 國際 與總理不同調 德外長籲提供烏重型武器 04:102022/04/13 話題觀察 大陸第1季進出口增長10.7％ 外貿開局平穩 10:272022/04/13 兩岸 烏控俄用化武 澤倫斯基籲禁運俄油 04:102022/04/13 話題觀察 技嘉董座：樂觀看今年營運 04:102022/04/13 證券．權證 《國際經濟》WTO：今年全球貿易增長腰斬、GDP成長下滑 11:082022/04/12 財經 《國際經濟》俄羅斯今年GDP估萎縮10% 蘇聯解體後最慘 17:292022/04/12 財經 美政府人權報告關切中俄9國 肯定台灣表現良好 04:072022/04/13 國際 轉單效應 榮剛接單量大增 04:102022/04/13 證券．權證 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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