教育局長楊振昇表示，到校園運動散步的民眾，暫停到校園，保障學生安全，嚴防疫情。 （盧金足攝）
教育局長楊振昇表示，到校園運動散步的民眾，暫停到校園，保障學生安全，嚴防疫情。 （盧金足攝）

本土疫情升溫，多間學校爆確診，台中市長盧秀燕今（1日）宣布，從明（2日）起，台中市高中職以下學校，防疫措施加嚴，禁止訪客入校，校園場地全面禁止開放。

盧秀燕也提醒，到校園運動散步的民眾，暫停到校園，保障學生安全，嚴防疫情。

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