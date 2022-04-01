4／2起台中高中職以下學校 訪客、校園禁止開放 15:292022/04/01 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕一日宣布，從二日起，台中市高中職以下學校，防疫措施加嚴，禁止訪客入校，校園場地全面禁止開放。（盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育局長楊振昇表示，到校園運動散步的民眾，暫停到校園，保障學生安全，嚴防疫情。 （盧金足攝） 本土疫情升溫，多間學校爆確診，台中市長盧秀燕今（1日）宣布，從明（2日）起，台中市高中職以下學校，防疫措施加嚴，禁止訪客入校，校園場地全面禁止開放。 盧秀燕也提醒，到校園運動散步的民眾，暫停到校園，保障學生安全，嚴防疫情。 板橋放送所市定古蹟 當代傳奇OT簽約 嘉藥發表高教深耕暨核心技術成果 28日起為期五天，分三區展出 #校園 #高中職 #學校 #訪客 #開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園校園再爆學生3確診 今天已知有8人染疫 12:432022/04/01 生活 基隆再1學校傳個案 桌球教練確診、球員居隔 11:192022/04/01 生活 聚焦國際知識與歷史文化 全國高中職國際知識競賽起跑 15:062022/03/31 政治 弘光科大藝術季吹日本風 捐發票做公益、穿浴衣吃點心 15:282022/03/31 生活 最美宋江陣 華藝張耀陽執雙斧錄取3大學 13:062022/03/31 寶島 師生確診連日增！北市開第一槍 畢業旅行全延期 15:502022/04/01 生活 持續送愛到偏鄉 中華開發金控「營養100」計畫開放申請 14:042022/04/01 財經 高市學生自殺通報 連4年攀高 04:102022/04/01 地方新聞 俄國飛彈闖進校園 創作扣緊時事 04:102022/03/31 地方新聞 彰化驚傳小六男童校園墜樓 意識清楚送醫 13:032022/03/31 社會 花蓮疫情擴散 慈濟大學證實1教師染疫 全校遠距教學 03:252022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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