校園疫情大爆炸，6日全國有128校部分或全校停課，指揮中心指揮官陳時中表示將修改停課標準，以保障學生受教權。教團表示，國內疫情爆發，許多學校停課、復課又停課，相當困擾，因此支持指揮中心修改停課標準，但小學生及幼兒園生未打疫苗，他們的停課標準應該和國高中及大學生不一樣。

教育部今早公布最新統計，6日有新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市計14縣市、128所園校（含幼兒園9所、國小51校、國中14校、高級中等學校18校、大專校院36校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

全國校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，許多學校發現有學生確診後，就進行預防性停課，但以現在國內疫情爆發狀況，學校復課後，可能很快又要面臨停課，這樣一直停下去，不是辦法。因此，他支持指揮中心修改停課標準，以避免大規模的學校停課。

現在中小學是有一人確診就該班停課，有兩班達停課標準，就全校停課。張信務認為，國、高中生都有打疫苗，因此他們可以不用那麼容易停課；但國小生沒有打疫苗，因此政府仍然應該更嚴格的標準保護他們，譬如3個班級5個人以上確診後，小學才有必要停課。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，他們一向主張科學防疫，現在確診者大多數是屬於輕症或無症狀，中重症比例偏低，因此原先的學校停課標準確實有必要調整，但希望指揮中心秉持科學精神來調整，才能說服社會大眾。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕則說，去年每天出現2、300個確診案例時，就全國譁然，但現在卻無感，昨天有將近300個案例，大家好像也覺得沒什麼事。因為情況改變，他們支持指揮中心在專業考量下，修正學校停課標準。

不過彭淑燕指出，小學生及幼兒園生沒有打疫苗，他們被感染機會仍大，因此指揮中心在調整停課標準時，應該將小學及幼兒園和國高中及大學分開處理，不能一概而論，才能保護這群小朋友。

彭淑燕進一步指出，多數家長要工作，但現在學校一直停課，家長要在家照顧小朋友，恐怕影響到工作。他認為政府應該提出更完善的防疫照顧假制度，讓家長可以兼顧工作及照顧小孩。