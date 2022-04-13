教育部長潘文忠，12日在中央流行疫情指揮中心宣布，更新新冠疫情停課標準，讓許多家長擔心直言反斷，13日上午部分縣市首長表達，12歲以下學校不會跟進，同日基隆市長林右昌表示，沒有跟不跟進問題，教育部提出一個指引，讓地方疫情指揮官多了一個工具，可以因地制宜做一些判斷。

學生確診，在不同學校有不同風險！林右昌說明，每位學生個案風險都不同，可能夠到校園空間、確診學生最後到校時間、有沒有跨班或社團，都會有不同風險評估，各縣市縣市長一樣可以有防疫措施。

林右昌指出，例如二信中學發生群聚，因感染源不明，確診學生曾經搭乘校車，接觸到很多其他科不同班同學，風險難以控制，無法預判疫情擴散範圍，因此決定全校PCR檢測，也給予快篩試劑監測學生健康狀況。

教育部指引是一個參考！林右昌強調，每個縣市首長都是當地疫情指揮官，教育部提出指引就是參考，縣市疫情指揮官可針對轄區狀況，該停課就停課，如果一間學校有兩個班級學生確診，經評估必須停課，地方指揮官仍有權力可以下決定，因此沒有跟不跟進的問題，只是讓地方指揮官多了一個工具做判斷。

林右昌特別說，一旦發現學生確診，同班學生與老師都會被匡列接觸者，如果個案有社團活動或跨班學習，感控醫師也會匡列對象與範圍，有多少人需要居家隔離，被匡列後都要PCR採檢確認有無受到感染，如果呈現陰性，在居家隔離期間，也會給予快篩試劑，依照不同風險決定快篩頻率，監測健康狀況。