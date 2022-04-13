教育部宣布，高中以下需1／3以上班級或全校10班以上確診，才會暫停實體課程10天。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天砲轟，12歲以下學童均未施打疫苗，欠缺保護力，教育部卻包裹式的將高中、國中、國小採統一停課標準，已讓國小學童陷入染疫重大風險，要求教育部以「健康權益」為優先考量，立即制定符合小學的停課標準。

本土疫情多點爆發蔓延到校園，教育部昨日放寬停課標準，從有2人確診就全校停課，改為以班為單位，高中以下超過1／3班級或全校達10班以上有人確診，才會暫停實體課程10天，至於目前已全校或部分班級停課的學校，則依照舊的標準處理。

對此，國民黨立法院黨團書記長萬美玲表示，面對後疫情時代準備跟病毒共存之際，教育部要放寬停課標準，國民黨沒意見，但放寬不是突然放這麼寬，而且不是沒有準則隨便抓個數字就放寬，教育部顯然是沒有循序漸進、缺乏配套的草率放寬。

萬美玲說，新標準出爐後，地方政府陸續表達質疑，但教育部長潘文忠卻說事前已與地方充分研商討論，若真是如此，何以今天有這麼多縣市表示無法配合？從各縣市政府的反應來看，無疑是打了胡說八道的潘文忠一個巴掌。

萬美玲指出，目前的疫苗政策是12歲以上才可施打，結果教育部卻把高中以下各級學校做統一包裹標準處理，絕對是錯誤的，因此強烈建議，停課標準應將有打疫苗、沒打疫苗的進行分流限制。她提到，潘文忠對外表示，國小學童確診都是輕症或無症狀，但輕症不代表沒有後遺症，每個孩子都是心頭肉，若無法保證確診後的成長過程是健康無虞，政府就該給予更多保護。

國民黨團副書記長鄭正鈐則表示，教育部此次新的停課標準，是當學校1／3以上班級或全校10班以上「得」停課，這意味著學校可以決定停課也可以不停課。這就代表教育部毫無擔當，把責任全推給地方政府、學校。

鄭正鈐進一步指出，不少國小學童有上安親班的情形，此次指引卻未納入安親班的問題，教育部應該擔起更大的責任，不要做不到清零，又不敢說要與病毒共存，就把責任全往地方推。

「教育部根本不負責任！」曾銘宗砲轟，潘文忠說學校若要制定更嚴格的標準，可以提應變小組討論，但教育部明明是教育主管機關，此事攸關學生重大健康權益，教育部不可以如此消極、被動、不負責任，把責任全推給學校與地方政府。且依照規定，施打疫苗必須12歲以上，但教育部卻未針對小學額外訂定停課標準，這是讓國小兒童身陷染疫的重大風險。

曾銘宗強調，停課標準確實需考量方便性、學生受教權及健康權益，但原則上，面對疫情快速擴散，國民黨主張現階段仍須以學生的健康為最大優先考量，因此要求教育部盡快訂定小學停課標準，擬定相關配套措施。