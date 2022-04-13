本土疫情多點爆發蔓延到校園，教育部昨日放寬停課標準，從有2人確診就全校停課，改為以班為單位，高中以下超過1/3班級或全校達10班以上有人確診，才會暫停實體課程10天，至於目前已全校或部分班級停課的學校，則依照舊的標準處理，《中時新聞網》整理新停課標準必知的8大QA，讓學生、家長一次看懂。

一、高中以下停課標準

全校有1/3以上班級或全校達10班以上暫停實體課程10天，得實施全校暫停實體課程，教職員和學生皆應進行自我健康檢測。

二、大專院校的停課標準

教育部宣布，停課標準以班為原則。（圖／指揮中心提供）

有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課程10天，全校得實施全校暫停實體課程，教職員和學生皆應進行自我健康監測。

三、補習班停課標準

短期補習班及幼兒園等，比照高級中等以下學校規定，縣市政府另已訂定補習班受疫情影響的退費原則，業者須依照原則個別退費。

教育部公布新停課標準。（圖／指揮中心提供）

四、全校達10班停課，全校才會停課的標準是怎麼訂出來的？

10班的標準是教育部與相關局處討論的結果，以8個班級為標準再加2班，也會請學校制定《學校持續營運計畫》，不論是否有染疫都要造冊，另外教職員的出入動線、活動足跡、遇到疫情要如何居家辦公等。

五、隔壁班有學生確診，可以請假嗎？

如果是與疫情有關連，像是居家隔離，就不會算在出勤紀錄中，但若是和確診者足跡接觸，經疫調後不屬於密切接觸者，想請假在家則屬於一般性請假。

六、偏鄉地區班級數較少的學校，停課標準也一樣嗎？

停課標準1/3以上班級與10個班級共2個原則，因為有些學校比較小，班級數也較少，就可以用1/3做為全校停課標準，假設每年級只有1班，全校有6班，三分之一班級就是2班，就達到停課標準。

七、校方能用更嚴格標準執行停課措嗎？

若疫情變得更嚴峻，學校想用更嚴格的停課標準，可以透過教育部「暫停實體課程實施應變小組」協商。

八、校園是否有加強防範規劃？

目前仍持續實施進學校都要配合量體溫、噴酒精消毒，如果要先快篩再進校園，仍要由指揮中心指示。