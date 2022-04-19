近日疫情狀況急轉直下，已連續４天本土確診破千，且數字還在持續上升中，各地陸續實施居家照護，但患者是否能夠及時取得口服抗病毒藥物？國健署前署長邱淑媞爆，即使有抗病毒藥物，但目前有約1/3以上的確診者不符合使用條件，且太慢才發現確診更是一大問題，說「與病毒共存，是非常麻煩的生活方式」。

邱淑媞在臉書表示，現在的狀況是到處都可能有病毒，但偏偏又缺少篩劑，且因為初期症狀不明顯或沒症狀，大部分民眾也不會想到需要篩檢，導致民眾不清楚自己有無染疫。

邱淑媞更爆，近日有約1/3以上的確診者，即使有抗病毒藥物也根本用不到，一個原因是年齡不到65歲，另外一個原因就是太慢才發現，一確診就已經中重症了，「就算屬於高危險群，也得不到藥物」。

邱淑媞質疑，指揮中心喊出一堆空話，但目前日增1000多例就已經沒有能力救治、沒有能力處理，且病例在增加的同時防疫措施卻在放寬，未來輕症一多，重症自然也會變多，就算僅是輕症也依然會有後遺症的問題，直言「與病毒共存，是非常麻煩的生活方式，也是更會影響大小商家的方式。有準備的都很慘了，何況甚麼都沒準備的？」

據衛福部公告的新冠肺炎口服抗病毒藥物指引，使用條件包括年齡超過65歲，且發病日在5天內等條件，輕症居家照護者是否能及時取得藥物因此被討論。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前則說，病人有需要，就會用適當的方式送到他手上。