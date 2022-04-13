教育部提出新停課標準，但因為太過寬鬆，家長質疑「1／3班級有確診才全校停課，難道別人的孩子死不完嗎？」教育部長潘文忠今天表示，新停課標準更快速匡列確診者足跡，可兼顧受教權及家長工作，是更好的防疫作法。不過因應疫情的發展，教育部也會隨時滾動修正停課標準。

校園疫情爆發，大量學校停課，造成困擾。教育部長潘文忠昨宣布新停課標準，高級中等以下學校，1／3以上班級或10班以上暫停實體課程10天，全校得暫停實體課程；大專校院方面，1／3以上科、系、所之班組暫停實體課程10天，全校得暫停實體課程。

之前規定中小學2班達停課標準就全校停課，現在調整為1／3以上班級或10班以上達停課標準才全校停課，且對未打疫苗的小學生或幼兒園生未特別關照，標準一下子放太寬，造成家長不能認同，他們質疑「難道別人孩子死不完嗎」？

對此，潘文忠今天接受媒體採訪時表示，停課標準牽涉的學生受教權及家長作息，過去標準太嚴，導致很多學生自己並沒有任何症狀，卻也要停課，如果是小學生停課在家，家長還要請假來照顧，過去教育部聽到很多這方面的抱怨。

潘文忠說，新的停課標準，對確診者足跡及密切接觸者快速匡列，並以班級為單位，作為停課的依據，這有助於學校做更好的防疫，也保障學生受教權。而且地方政府如果在防疫上有不同考量，可以跟教育部應變小組討論後實施，已保留了因地制宜的彈性空間。

「我知道現在許多小學生家長仍有擔心」，潘文忠說，未來將視疫情發展，滾動修正停課標準，已讓各方都能接受。