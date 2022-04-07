為進一步提供營造業雇主更便捷的聘僱外籍營造工申辦管道，勞動部自即日起，全面開放雇主聘僱外國人從事營造工作之申請案件採網路線上申辦，歡迎雇主多加利用。

勞動部表示，營造業雇主申請聘僱外籍營造工日前已開放「聘僱許可」、 「入國引進許可」、「轉出」、「資料異動」等申請案件，可透過線上申辦 (https://fwapply.wda.gov.tw)，為擴大服務項目，自即日起再開放「初次招 募」、「重新招募」、「接續聘僱」等申請案件，也可透過線上申辦，即全面開放 雇主聘僱外籍營造工所有申請案件皆可線上申辦。

勞動部說明，營造業雇主可利用工商憑證及自然人憑證申請勞動部建置的雇主聘僱移工線上申辦系統之帳號，即可於線上申辦系統登打申請資料、上傳應備文件及繳納審查費，不用出門即可完成送件申請程序。

有關雇主針對線上申辦方式有任何問題，可以撥打免付費諮詢電話0800- 035-688，由專人提供諮詢服務;亦可至線上申辦系統查詢參考資料，歡迎多加運用。