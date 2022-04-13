以雲端為主導、以資料為中心的跨國軟體企業 NetApp宣佈，根據 2021年第四季度IDC《全球企業儲存系統季度追蹤報告》（2022 年3月發布），NetApp 在台灣全快閃記憶體儲存陣列（AFA）和開放網路兩個市場領域的廠商營業額市佔率均排名第一。憑著這項成績，NetApp 已連續三季稱霸台灣整體外接儲存系統市場。

根據IDC，NetApp在台灣的開放網路業務，廠商營業額市佔率在2021年第四季度達到30.6％，2021整年度則達到33.6％。此一成績實現了59.0％的季度營業額同比增長率，以及90.3％的2021年度同比增長率。

在台灣的AFA業務方面，NetApp廠商營業額市佔率在2021年第4季度達到32.6％，2021整年度則達到39.8％。此一成績實現了23.6％ 的季度營業額同比增長率，以及95.9％的2021年度同比增長率。

這些成就奠定了2021年NetApp成為台灣整體儲存廠商領導者的地位。2021年，NetApp在亞太地區（APAC）3的開放網路與AFA營業額皆維持在前三名。