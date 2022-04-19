工業電腦廠樺漢(6414)3月與首季業績雙創同期新高，展望第二季，法人點出仍需視缺料、疫情而定，但公司指出，目前訂單出貨比(BB Ratio)約1.25-1.3，業績較同期可望維持高成長。近月外資回補持股頗為積極，月均線轉翻揚助攻。周二盤中登2月中旬以來的兩個月高點，終場收漲2.20%報209元，躍上季線。

樺漢3月合併營收95.6億元，月增41.4%、年增15.7%；累計2022年第一季合併營收242.2億元，年增20.0%、季減18.28%，受惠於設計製造、品牌通路、系統整合三大事業的營收齊步遞出3月營收月增率與年增率皆正成長的態勢，推進集團整體3月、第一季營收表現不畏疫情、俄烏戰爭、原物料短缺等逆風影響，雙雙刷新歷年同期新高的紀錄。

樺漢今年首季設計製造、品牌通路、系統整合的營收比重分別為18.2%、41.8%、40.0%，系統整合大幅年增47.2%，係受惠於客戶拉高資本支出投入擴廠增產、以及AI與大數據分析之智慧製造需求，創造營運規模放大，另在樺漢個體的營收表現更為亮麗，歐美地區客戶數位轉型需求、加大對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的備貨力道，加上IPC3.0雲地整合轉型升級，以及雲端服務平台的業務持續增加，挹注樺漢個體今年首季業績大幅年增67.4%。

樺漢表示，大陸昆山與深圳廠因配合當地政府防疫政策進行封閉式管理，雖第一季整體營收約1%的訂單遞延出貨，但受惠於各事業保持良好訂單及生產規畫，仍創造集團3月、第一季營收繳出歷史同期新高的優異佳績。集團謹慎因應大陸疫情對整體供應鏈的影響，以目前掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio維持1.25-1.3水準，法人預估，集團整體第二季營運保持年增率穩定高成長態勢。