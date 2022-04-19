磁性被動元件廠鈺鎧(5228)深耕車用電子、網通及工控有成，受惠於車用電子及網通客戶訂單暢旺，今年營運看好，鈺鎧董事長黃其集表示，今年第4季車用占比可望逾40%，與網通成為今年營運成長主要動能，法人預估，鈺鎧今年營收可望年增10%到20%，獲利成長幅度將遠優於營收。

鈺鎧為晶片電感的專業製造廠，主要產品為積層式晶片磁珠、積層式晶片電感、繞線式陶瓷高頻電感、繞線式共模濾波器及無線充電線圈等；其中磁珠占110年營收比重約75%，電感占比為20%，由於鈺鎧不僅具備磁性材料設計製造能力，亦是業界少有同時具備乾式與濕式之積層式產線，加上公司具有繞線式電感產線廠商，其材料設計製造及完整之產線技術，足以應付大部分的磁性被動元件之開發與生產。

隨著電子技術的發展，不論是車用電子、醫療設備、資訊通信、工業控制設備、能源管理、消費性電子，其電路模組都離不開磁性被動元件之應用，如：電感、磁珠等，鈺鎧所製造與銷售的磁性元件主要功能就是降低電磁干擾以及強化電磁相容性，藉以提升產品使用的安全，而電感元件於電路上主要功能為濾波、共振、匹配等，鈺鎧因設有專業實驗室及專業人員，能夠分析與確認產出產品之特性，亦能協助客戶作問題分析，可以滿足客戶之需求。

鈺鎧自2003年起投入車用電子零組件之開發，陸續取得QS9000、TS16949、IATF16949汽車供應鏈品質系統之認證，鈺鎧亦推動QC 080000及ISO 14001系統，確保該公司之生產製造流程均符合環境保護之規範，為公司搶攻龐大汽車電子商機奠定基礎。

黃其集表示，公司車用兩大產品為雜訊抑制磁珠及電源管理的功率電感，主要應用在汽車頭尾燈控制、胎壓偵測器、汽車儀表板、電動窗等，根據村田製作所(Murata)與TDK研究，2020年汽車電子占整車成本比重達到34.3%，預估2030年將達到49.6%，目前公司車用訂單掌握度高，部分車用訂單已下到2023年5月到6月，目前車用電子占公司營收比重約35%，預估今年第4季車用占比可望逾40%，公司亦努力電動車領域，希望未來能切入電動車馬達驅動器。

在網通部分，依據工研院產科國際所研究，2021年全球5G手機出貨量突破5億支，加上5G基地台的成長，其被動元件之使用量較4G手機增加5成以上，公司今年在網通5G基地台有斬獲，成為營運成長另一個動能。

就終端應用來看，車用電子約占鈺鎧營收比重35%，網通約占20%，NB/平板約占12%，主機板/VGA約占11%，手機約占9%，TV及Monitor約占5%，其他約占8%。

鈺鎧110年合併營收為7.06億元，稅後盈餘為5758萬元，每股盈餘為1.71元，今年前3月合併營收為1.89億元，年成長8.03%。