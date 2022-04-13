為提供客戶安全便捷的數位體驗，臺灣企銀行動銀行App服務安控再升級，領先國內金融業首創推出「Wi-Fi安全偵測」服務，應用Wi-Fi安全環境偵測於行動銀行App登入功能，為客戶打造行動銀行安全防護網。

根據最新網路安全趨勢預測，隨著大眾對行動裝置依賴加深，駭客會利用不安全的免費Wi-Fi竊取使用者所傳送的資料，當民眾手機連上公共Wi-Fi登入金融或網路購物App時，輸入的帳號密碼及信用卡資訊，恐遭駭客入侵。

臺灣企銀表示，由於公用Wi-Fi網路有安全風險，為確保客戶的App使用和個人帳戶安全，此次臺灣企銀行動銀行App改版提高資安防護層級，領先國內金融業首創推出「Wi-Fi安全偵測」服務。當客戶於捷運、咖啡廳、商場等公共場域，使用無密碼開放式Wi-Fi登入臺灣企銀行動銀行App時，系統將透過行動裝置GPS定位功能，自動偵測Wi-Fi連線安全狀態，並啟動風險示警功能，建議客戶切斷不安全的Wi-Fi，改使用如個人行動網路等安全網路登入App，避免暴露個資風險，化身客戶的「行動安全守門員」。該項服務於4月上旬陸續開放Android及iOS客戶使用，提醒客戶更新「臺灣企銀行動銀行App」至最新版本，體驗更安全流暢的金融服務。

臺灣企銀內部統計，去年初以來，臺灣企銀行動銀行使用人數增加約2成，活躍客戶比例增長逾3成，行動銀行交易筆數更大幅成長150％，顯見數位金融已深入客戶生活。

臺灣企銀長期聚焦發展行動金融服務，新版行動銀行App重視UI/UX設計，頁面視覺呈現簡潔清爽及簡易操作，並導入兼具便利性與安全性的「雙因素推播安控認證機制」，提供客戶優質數位體驗，獲得2021CSEA卓越客服大獎「最佳網路服務企業獎」肯定。未來臺灣企銀將積極發展創新金融科技應用，以成為「最懂您的口袋銀行」目標邁進。