安科諾科技arQana Technologies與鴻海科技集團（2317）13日宣布完成收購arQana無線通訊事業協議，收購範圍包含Taiwan arQana Technologies Limited（台灣）和arQana Technologies BV（比利時），合併後成立全新品牌iCana。

鴻海表示，未來收購之業務單位將與AchernarTek Inc.合併，成為鴻海旗下間接持有100％股權之子公司，該家公司為全球RF半導體元件供應商，未來將支援鴻海與無線通訊市場客戶在車輛應用領域及5G基礎設施所需。

透過此次多贏正面的收購合作佈局，arQana Taiwan、arQana Belgium和AchernarTek將得以持續投入無線通訊基礎建設的高性能應用研發，同時強化5G Sub-6與毫米波的產品開發，並且能在不斷成長的互聯網車和電動車市場中擴大業務規模。

iCana執行長、arQana前執行長Glenn Vandevoorde表示，此次收購可望為客戶帶來巨大的好處，包括加速產品上市速度，縮短零組件到市場的供應鏈時程，有助於業務成長。且在多了鴻海的支持後，將更能運用專業打造新產品、進軍新市場，從電動車用半導體開始，進而滿足更多產業對半導體的需求。

AchernarTek、arQana Taiwan和arQana Belgium將整合技術與營運資源，成立新品牌iCana。此次合作將藉重鴻海在半導體領域的專業知識與開發能力，強化半導體供應鏈。iCana納入鴻海後，可以共享鴻海既有專業知識和創新解決方案，讓iCana有能力滿足日益激增的5G聯網電動車市場需求。

鴻海表示，這次收購了arQana的5G業務，並與AchernarTek合併，呼應了鴻海的3+3策略（電動車、數位健康、機器人），也從而展現了致力發展電動車生產與半導體設計供應的決心。RF半導體是未來電動車車聯網基本元件，世界各地都在部署5G網路的同時，新世代汽車也將需要新的RF組件來與5G網路搭配使用。

iCana Ltd.（iCana）是一家專門設計製造用於前瞻無線通訊系統（包含無線通訊基礎設施和互聯車）無晶圓半導體的供應商，在台灣、比利時及美國均設有辦公室。iCana致力於打造高性能產品，以期完善半導體產業生態系。