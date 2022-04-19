周一特斯拉執行長馬斯克在推特上開嗆推特董事會，稱他如果買下推特，董事會薪水將直接「歸零」。

此前推特董事會通過將採用「毒丸」（poison pill）策略，削弱馬斯克進行敵意收購的能力。馬斯克在入股推特並成為該社群平台第二大股東後拒絕進入董事會，更出價430億美元現金要買下推特。

根據美國證券交易委員會（SEC）的交件，馬斯克持有推特9.2%股權。

馬斯克周一在推特上回應一則批評推特董事會的發文，他寫道「如果我成功收購，董事會就不支薪，這樣每年可以省下約300萬美元」。

馬斯克自詡是「言論自由絕對主義者」，向來對推特的批評也沒有少過。他沒有對這條推文多加說明。

推特尚未回應媒體置評請求。

這位世界首富上周四在推特上發起一項調查，詢問追蹤他的8000萬粉絲「以54.20美元的價格讓推特私有化，是否應該交由股東決定，而非董事會」，而絕大多數人都回答「是」。

在推特董事會決定採取「毒丸」策略，讓現有股東折價購買更多自家股票，以防止馬斯克的持股比重超過15%後，馬斯克隨即在推特上發布貓王代表作《Love Me Tender》（溫柔地愛我）。

推特共同創始人兼前執行長多爾西（Jack Dorsey）上周六在推特上回應創投投資人Garry Tan的推文時表示，推特董事會「一直都是公司的機能障礙」，「董事會裡的豬隊友可能讓公司身價瞬間蒸發10億美元」。

推特周一股價大漲7.5%，收在48.45美元，仍然遠低於馬斯克出價的每股54.20美元。

此外，專門投資科技公司的私募股權公司Thoma Bravo已經向推特表達參與競購的興趣。截至去年12月底，Thoma Bravo管理的資產規模超過1030億美元。