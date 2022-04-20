特斯拉將於周三發布財報，由於其上海超級工廠因防疫停工，以及新工廠增產速度緩慢，投資人將密切關注這家電動車大廠是否仍將維持其野心勃勃的全年（2022年）交車目標不變。

此外，分析師們也將關注特斯拉執行長馬斯克準備以430億美元收購推特的投資案，以及他是否會動用部分持有的特斯拉股票為這筆交易籌措資金。馬斯克若賣股套現，可能給特斯拉股價帶來壓力。

分析師表示，特斯拉上海廠受新冠疫情影響而停工、柏林和德州新廠增產的成本，以及不斷上漲的供應鏈成本，可能打壓特斯拉第一季的獲利表現。

馬斯克在今年1月時曾表示，今年特斯拉全年銷量隨便就能比去年成長50%，這表示特斯拉預估今年交車將超過140萬輛。

特斯拉在應對全球供應鏈危機的表現一直都優於同業，好幾季的交車數和獲利都創下歷史新高。但在上海市進入硬封城後，其上海廠也停工超過3周時間。按正常產量估算，該廠每停工一天就損失約2千輛的產出。

媒體報導，特斯拉上海廠於周二復工，已有8000名員工返回工作崗位。但消息人士表示，已經復工不代表全面恢復生產。

瑞士信貸分析師Dan Levy在給客戶的報告中指出，上海的復工和柏林/奧斯汀的增產，使特斯拉2022年交車量的不確定性增加，因此對特斯拉今年的交車預測下修10萬輛，至142萬輛。他並表示，受到成本通膨影響，以及生產效率不佳，特斯拉近來享有的高利潤可能出現逆轉。

馬斯克在3月時表示，在烏克蘭危機期間，特斯拉在原材料和物流方面都面臨巨大的通膨壓力。隨後特斯拉便調漲了在中國、美國和其他國家的電動車售價。

根據Refinitiv所做的預測調查，特斯拉第一季營收預估為178億美元，年增逾70%，但與前一季大致持平。此外，該公司第一季每股盈餘預測均值為2.26美元，優於去年同期的每股盈餘93美分，但較前一季下滑，為兩年來首見。

分析師和投資人也將了解馬斯克如果買下推特，會如何影響他對特斯拉和火箭公司SpaceX的經營。富國銀行曾表示，經營推特可能會使這位行程滿檔的執行長分心。

投資研究公司晨星（Morningstar）分析師Seth Goldstein表示，即使馬斯克在競購推特時引進私募股權投資公司，他仍將成為這家社群媒體公司的超大股東，這表示他可能不得不出售一些特斯拉股票為這筆交易籌措資金。

但馬斯克之前已表示自己有「足夠的資產」，如果這項交易是可能的，他就能做到。稍早前《紐約郵報》（New York Post）援引知情人士報導，馬斯克願意自掏腰包，砸下100億至150億美元的個人資金讓推特下市。

此外，馬斯克上周曾表示，他不確定自己能否成功收購推特，並坦承如果遭到推特拒絕，他已備妥「B計畫」，但他拒絕提供相關細節。

在呈交給美國證券交易委員會（SEC）的文件上，馬斯克曾表示，如果收購案遭到拒絕，他可能考慮出脫推特持股。