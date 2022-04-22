根據提交給美國監管機關的文件，特斯拉執行長馬斯克為了收購推特，已經透過舉債和股權融資備妥465億美元資金，也正在考慮直接向推特股東提出收購要約。

受此消息提振，周四推特股價逆勢上漲0.77%，收在47.08美元，但溫和的漲勢也顯示市場對該交易仍然抱持懷疑的態度。目前推特股價仍遠低於馬斯克出價的每股54.20美元。

馬斯克在文件中表示自己將拿出335億美元，其中包括210億美元股票，以及抵押部分特斯拉股票取得的保證金融資125億美元。

文件並顯示摩根士丹利等銀行同意提供另外130億美元的債務擔保。

這位全球首富在4月14日向推特提出以430億美元現金進行收購與私有化的提議，並表示這是他「最佳及最後」的出價。馬斯克表示，該社群媒體公司必須被私有化，才能發展成為一個實現言論自由的平台。

但推特並沒有給馬斯克善意的回應，而是決定採用「毒丸」（poison pill）策略削弱其收購能力。根據周四提交的文件，馬斯克考慮直接向股東提出收購推特所有股票的要約，但尚未做出最後決定。

特斯拉業績和展望都意外強勁，帶動周四股價上漲逾3%，在大型科技股倒地一片中成為唯一的亮點。馬斯克持有的1.726億股特斯拉股票，價值暴增逾50億美元。

既然績效達標，馬斯克正準備笑納新的薪酬方案，這個以股票選擇權組成的方案現在價值約240億美元。

目前尚不清楚馬斯克是否會直接出售特斯拉股票來支應210億美元的股權融資。根據保證金融資承諾書，馬斯克「可能隨時出售、處分或轉讓」未質押的特斯拉股票。

推特發言人證實公司已經收到馬斯克的提議，董事會將展開仔細、全面和謹慎的審查，以選擇符合公司和所有推特股東最佳利益的方案。

另一方面，《紐約郵報》援引消息人士報導，馬斯克正在與私募股權投資基金Thoma Bravo討論聯手收購推特的可能性，這可能是馬斯克能否得償所願的關鍵。

Thoma Bravo尚未回應媒體置評請求。