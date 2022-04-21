特斯拉上季業績表現飆破華爾街預期，該電動車大廠在調漲價格之後，成功渡過了供應鏈之亂和成本不斷上升的衝擊，受此激勵，特斯拉周三盤後股價上漲5.5%，報1,030.99美元，稍早前一度漲6%。

在一般交易時段，特斯拉股價收跌4.96%，報977.20美元。投資人觀望該公司即將出爐的財報，也擔心上海廠為防疫停工3周，是否將影響特斯拉全年交車表現。此外，特斯拉執行長馬斯克是否會為了收購推特而出售手中持股套現，也是投資人關注的焦點。

自這場大流行病爆發以來，特斯拉一直都是一個「異類」，當其競爭對手苦於全球供應鏈之亂而停產時，特斯拉有好幾季的交車量和業績都創下新高紀錄。

特斯拉表示，交車量成長，以及平均銷售價格上漲，是營收增長的原因之一。

本月初特斯拉公布第一季交車量為310,048輛。Model 3和Model Y 占總交付量約95%，為295,324輛。

在法說會上，執行長馬斯克表示，特斯拉今年的交車量可望實現60%的增長，也仍有信心未來幾年全年交車都將維持50%成長力道。

馬斯克表示，今年我們似乎有可能生產150萬輛車，但他也警告現在訂購的客戶可能面臨很長的等候名單，有一些客戶的訂單要到明年才能到貨。

財務長Zachary Kirkhorn則表示，上海廠正以有限的產能復工，我們將盡快恢復全面生產。

由於在烏克蘭危機期間，原材料和物流方面都承受龐大的通膨壓力，特斯拉在3月接連調漲在中國、美國和其他國家的電動車價格。

特斯拉在聲明中表示，受到供應鏈緊缺影響，我們工廠的產能已連續幾季無法達到滿載狀態，而這種情況很可能會一直持續到2022年底。

調漲價格的目的，在於應付未來6到12個月的成本增長，Roth Capital分析師Craig Irwin表示，其漲價幅度遠超出成本通膨，而中國的生產問題似乎已經解決，我們預期奧斯汀和柏林兩廠將彌補上海停工19天的缺口。

特斯拉強勁的季報，讓已經是世界首富的馬斯克完美演繹了業績達標的「帽子戲法」（hat trick），其新的薪酬方案總計達到230億美元。

特斯拉第一季營收年增81%，為188億美元，遠優於市場預估的178億美元，並再創歷史新高。

第一季電動車事業營收年增87%，為168.6億美元，毛利率躍升至32.9%，創下新高。

賣給其他汽車製造商的監管積分收入年增31%，為6.79億美元，有助於提升營收和獲利。

每股盈餘為3.22美元，優於分析師預估的2.26美元，亦創下歷來新高。

第一季每輛已交付車輛之息稅折舊及攤銷前獲利（EBITDA）年增逾60%，達到16,203美元。

特斯拉在上海的超級工廠為配合當地防疫封控政策而停工約3周時間，本周已逐步恢復生產。特斯拉周三表示，儘管最近重啟有限的生產，但我們將繼續關注情況發展。

馬斯克在法說會上表示，特斯拉預計到2024年將大規模生產沒有方向盤或踏板的自動駕駛計程車（Robotaxi）。

在這場電話會議中，馬斯克並未提及他將以430億美元收購推特的投資計畫。投資人擔心他可能出售一些特斯拉股票或抵押更多特斯拉股票，為收購推特籌措資金。

此外，在特斯拉衝高柏林和德州新廠的產量之際，投資人亦擔心馬斯克會為了這項交易而分心。

特斯拉在聲明中表示，新工廠增產需要時間，Gigafactory Austin（德州廠）和Gigafactory Berlin-Brandenburg（柏林廠）也不例外。

在滿足需求和減少對上海廠的依賴上，這兩座新工廠將扮演關鍵性的角色。這座中國廠是特斯拉最大的工廠，目前正緩慢地展開復工。