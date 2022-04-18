根據特斯拉投資人狀告馬斯克的法院文件，一名聯邦法官做出裁定，稱特斯拉執行長馬斯克在2018年發出要讓特斯拉下市的推文是「不實消息」。

當時馬斯克先是在推特上表示，他考慮讓特斯拉在股價達到420美元時下市，且資金已經籌備好。之後他又表示，這個想法已經獲得投資人支持，唯一還不確定的是股東會的投票結果。

這個在周末披露的法院文件表示，法院於4月1日裁定馬斯克2018年那些推文為「不實消息且具有誤導性」，法院判定他在明知消息不實的情況下，仍魯莽地做出這些陳述。

在上周五提交的文件中，特斯拉投資人要求美國地方法院法官Edward Chen禁止這位名人企業家「公開宣傳」與其2018年推文有關之「矛盾且不實」的陳述。

上周四馬斯克聲稱他真的已經獲得在2018年讓特斯拉下市的資金。

之前馬斯克已經與美國證券監管機關就「散布不實消息」的指控達成和解、付了罰款，並同意在發布一些推文之前先獲得律師同意。不過馬斯克現在正試圖癈止他與美國證券交易委員會（SEC）達成的和解，並指控該監管機關藉由調查來騷擾他。

這些問題都將成為5月陪審團審理的核心所在，屆時投資人將就馬斯克的這些推文尋求損害賠償。投資人在法院文件中指出，馬斯克「利用其名氣讓輿論轉而對他有利，在法庭上被擊敗就在媒體上掀戰」，馬斯克的最新發言可能會混淆陪審員，並影響陪審團對馬斯克應付賠償額的裁定。