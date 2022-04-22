上海市副市長張為22日在上海市府新聞辦疫情防控工作新聞發布會指出，從近期工作成效來看，一周以來，上海666家重點企業已有70％實現了復工復產，企業的產能利用率也在不斷提高。上汽、特斯拉等整車企業連續實現整車下線，相關零組件配套企業也陸續復工，汽車企業在產率、產能利用率有所提升。積體電路、化工骨幹企業產能利用率保持在較高水準。

澎湃新聞報導，張為說明上海企業復工復產工作總體考慮稱，在大陸國務院聯防聯控機制指導下，分批有序推動一批重點工業企業平穩運行、復工復產。

張為指，首先，強化企業疫情防控和復工復產的系統設計。本次復工復產工作，是在疫情防控形勢依然復雜膠著的大背景下展開的。因此，它的第一個標準就是，企業必須滿足高標準的防疫要求。為此，我們推出具體指引，從場所、人員、物流管理、防疫物資儲備、應急處置等方面，提出了21條指導性意見，相關內容已在網上公開。企業可以根據自身條件、行業特性制定「一企一方案」，強化「人、場、物」全方位的防控措施，保障生產經營安全。舉例來說，現階段復工的企業，至少都具備封閉運營的管理條件，有條件的企業，還會建立企業內的集中隔離觀察點，做好應急處置預案，其目的就是為了在連續生產期間，嚴防疫情輸入、傳播及外溢。

第二個標準就是，要遵循「循序漸進、鏈式推動」的基本原則推進。現代製造業，產業鏈分工細、鏈條長，但同時帶動能力也強。可以通過龍頭企業帶動一大批企業加速復蘇。因此，除城市運行、防疫物資和功能保障類重點企業外，全力支持對長三角、大陸全國產業鏈供應鏈影響大的大型產業鏈企業群率先復工復產。前期，聚焦上汽、特斯拉、中芯、華虹這些龍頭企業以及相關配套企業，以點帶鏈，實現產業鏈供應鏈上下游企業乃至物流鏈的協同復工，延伸帶動長三角及更大區域相關聯企業的恢復生產。

張為表示，其次，通過產業鏈復工復產打通重要生產物資的運轉通道。生產物資是企業復工復產的必要前提。深入落實大陸全國保障物流暢通、促進產業鏈供應鏈穩定會議精神，推廣使用國家統一制式通行證，並在兄弟省市支持下，推動建設了長三角一系列重要物資中轉站，通過換司機、甩掛等方式實現無接觸式的貨物運輸，一定程度上緩解了企業物資緊張問題。近期，這方面的協調工作還在持續推進。

張為指出，再者，是加強企業復工復產的服務保障。主要是通過數位化方式，上線了復工復產返崗人員電子通行證，為符合疫情防控要求的企業員工走出社區、返崗生產提供支撐。此外，和相關國家部委共同組建了工作專班，滾動蒐集企業遇到的「問題清單」，建立銷項機制，逐項解決問題，打通中斷點堵點。

張為強調，隨著疫情防控形勢進一步好轉，更多企業有序復工復產勢在必行。相信首批重點企業所探索的疫情防控和生產經營相結合的路徑，將為常態化疫情防控階段企業統籌生產經營和高標準防疫，積累經驗、提供借鑒；而隨著更多「無疫社區」、「無疫工廠」的創建，推出點對點、半閉環管理方式的時機也會加速成熟；城市普遍核酸採樣檢測網路的建立，在為城市提供應對新冠疫情強有力的基礎設施的同時，也會為更廣泛、更接近常態模式的企業復工復產提供強大支撐。

下一步，上海市將在國務院聯防聯控機制的指導下，著力抓好保運保供保鏈各項工作，支持更多符合防疫要求的企業有序實現復工復產。市區兩級職能部門也將加大交通物流、人員返崗、核酸檢測服務、物資供應等方面保障，幫助企業加快破解堵點難點問題，更好保障產業鏈供應鏈安全穩定。