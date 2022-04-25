最新調查顯示，4成德國企業已感受到能源成本攀升的影響，將近一半的企業因能源成本上揚而擬減少投資。
由於俄羅斯入侵烏克蘭推升天然氣與石油價格，德國家庭上月支付的天然氣和電費最新合約價達歷史高點，3月通膨竄升至40年高點。
據《奧格斯堡大眾報》（Augsburger Allgemeine）報導引述Ifo經濟研究所的調查，大約46％的企業表示希望減少投資，四分之一的德企預期，價漲衝擊對於下半年營運是負擔，將近9成的企業表示可能必須漲價，以因應成本大漲。
最新調查顯示，4成德國企業已感受到能源成本攀升的影響，將近一半的企業因能源成本上揚而擬減少投資。
由於俄羅斯入侵烏克蘭推升天然氣與石油價格，德國家庭上月支付的天然氣和電費最新合約價達歷史高點，3月通膨竄升至40年高點。
據《奧格斯堡大眾報》（Augsburger Allgemeine）報導引述Ifo經濟研究所的調查，大約46％的企業表示希望減少投資，四分之一的德企預期，價漲衝擊對於下半年營運是負擔，將近9成的企業表示可能必須漲價，以因應成本大漲。
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